اعتقال 7 متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي في بلجيكا

المصدر: د ب أ

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ألقت قوات الشرطة البلجيكية، اليوم، القبض على سبعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم إرهابي، بحسب ما ذكره مكتب الادعاء الاتحادي.

وأجرت الشرطة 14 عملية تفتيش في أنحاء البلاد، بما يشمل مدن بروكسل وأنتويرب وخنت وليجه، بناء على طلب من قاض في أنتويرب.

وجاء في بيان مكتب الادعاء الاتحادي أنه قد «تم إحضار سبعة أشخاص للاستجواب»، مضيفاً أن القاضي سيقرر ما إذا كان يجب إصدار مذكرة اعتقال بحقهم.

ويشار إلى أن جميع المعتقلين «يشتبه في مشاركتهم في القيام بأنشطة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتحضير لشن هجوم إرهابي».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن الجماعات الإرهابية التي يشتبه في تورط المعتقلين معها.

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