قبل الاجتماع مع نتانياهو .. ترامب يحث على إنهاء الحرب بسرعة واستعادة الرهائن

المصدر: رويترز

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دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة (حماس) واستعادة الرهائن.

وقال إن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".

وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية اليوم الخميس من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، مطالبا بمعاقبة من يدنس العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام.

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