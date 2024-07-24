الصين تؤكد مجدداً استعدادها التوسط في الحرب الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعربت الصين عن استعدادها للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة جوانجو جنوبي الصين اليوم.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الصين تدعم جميع الجهود التي تؤدي للسلام، مشيراً إلى أن بكين على استعداد للقيام بدور بناء من أجل إنهاء الصراع واستئناف مباحثات السلام، حسبما قالت مصادر صينية.

وأضاف وانج أن الصين تعتقد أن جميع الصراعات يجب أن يتم حلها في النهاية على طاولة المفاوضات.

وأفادت مصادر صينية بأن كوليبا قال لنظيره الصيني إن أوكرانيا على استعداد للدخول في مفاوضات مع روسيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

وقال كوليبا إن أوكرانيا درست بعناية خطة سلام طرحتها الصين والبرازيل.

يُذكر أن الصين تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مقربة مع موسكو، ولذلك ينظر إليها باعتبار أن لها تأثيراً كبيراً على أعمال روسيا في أوكرانيا.

وتفضّل الصين تقديم نفسها على أنها دولة حيادية للعالم الخارجي. ومع ذلك، فإن دول الغرب تتهم الصين بصورة متكررة بدعم قطاع الدفاع الروسي والحرب من خلال تصدير التكنولوجيا والمعدات المهمة.

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