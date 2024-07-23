الكونغرس يشكل فريق عمل للتحقيق في إطلاق النار على ترامب

المصدر: رويترز

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قال زعماء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم "الثلاثاء" إن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وسيقدم فريق العمل المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة وسيكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز.

وتعرض جهاز الخدمة السرية الأمريكية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 يوليو تموز.

وقال جونسون في بيان "الإخفاقات الأمنية التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب صادمة".

وأضاف أن فريق العمل سيتحرك بسرعة "لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات".

وقال إن المشرعين في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار لإنشاء فريق العمل وأعضائه.

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