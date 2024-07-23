ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلاً 2401.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2403.60 دولار.

يترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو حزيران يوم الجمعة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.43 دولار للأوقية.

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