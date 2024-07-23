حملة هاريس: حصلنا على عدد كاف من أصوات المندوبين لانتزاع الترشح للانتخابات

المصدر: رويترز

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قالت مصادر بالحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس في تصريح لرويترز إن هاريس تجاوزت مساء الاثنين عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

ووفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتدبرس، حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وقالت أسوشييتد برس إن المسح غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.

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