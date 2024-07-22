ردود فعل زعماء العالم على انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

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فيما يلي بعض ردود أفعال الزعماء والمسؤولين الأجانب على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بإنهاء حملته سعيًا لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، وكل ما يفعله يسترشد بحبه لبلاده. كرئيس، هو شريك للكنديين وصديق حقيقي. للرئيس بايدن والسيدة الأولى: شكراً لكما".

المستشار الألماني أولاف شولتس على موقع إكس: "حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم. بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقًا وحلف شمال الأطلسي قويًا، والولايات المتحدة شريك جيد وموثوق بالنسبة لنا. قراره بعدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: قال ستارمر في بيان: "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معًا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. أعلم أنه، كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن اتخذ قراره بناءً على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "شكراً للرئيس جو بايدن على دعمك الثابت لإسرائيل على مر السنين. دعمكم الثابت، خاصة خلال الحرب، كان لا يُقدّر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم".

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على موقع إكس: "كل إعجابي وتقديري للقرار الشجاع والموقر الذي اتخذه الرئيس جو بايدن. بفضل تصميمه وقيادته، تغلبت الولايات المتحدة على الأزمة الاقتصادية بعد الجائحة والهجوم الخطير على مبنى الكابيتول. كان مثالياً في دعمه لأوكرانيا في مواجهة عدوان بوتين الروسي. إنها لفتة عظيمة من رئيس عظيم ناضل دائمًا من أجل الديمقراطية والحرية".

رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس: قال هاريس في بيان: "نيابة عن شعب وحكومة أيرلندا، أود أن أشكرك سيدي الرئيس على قيادتك العالمية وصداقتك وأنت تعلن أنك لن تترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. كان جو بايدن، في جميع المناصب التي شغلها، دائمًا صوتًا لا يتزعزع وعاملًا شغوفًا من أجل السلام في جزيرة أيرلندا، وبلدنا مدين له بدين كبير لذلك".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف متحدثًا لقناة إخبارية: قال بيسكوف: "لا تزال هناك أربعة أشهر على موعد الانتخابات، وهذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير. علينا التحلي بالصبر ومراقبة ما يحدث بعناية. الأولوية بالنسبة لنا هي العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره: قال في بيان لرويترز: "أحترم قرار الرئيس جو بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه. برر القرار بالقول إنه يغلب مصلحة البلاد، وهذا المنطق يستحق الاحترام. كان جو بايدن أحد أبرز السياسيين الأمريكيين على مدى عدة عقود، ورئيسًا نفذ العديد من الإصلاحات المهمة. وأنا أشيد به بشكل خاص لقيادته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأتطلع إلى العمل مع بايدن كرئيس للولايات المتحدة حتى نهاية يناير".

رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على موقع إكس: "السيد الرئيس جو بايدن، لقد اتخذت في كثير من الأحيان قرارات صعبة جعلت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانًا وجعلت الديمقراطية والحرية أقوى. أعلم أنك استرشدت بالمبادئ نفسها عند إعلان قرارك الأخير، الذي ربما يكون أصعب شيء في حياتك".