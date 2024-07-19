بايدن يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

المصدر: رويترز

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أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بجدية في دعوات تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة فيما يرى عدة مسؤولين في الحزب الديمقراطي أن خروجه من المنافسة مسألة وقت.

وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته "يدرس الأمر بالفعل، أعلم ذلك على وجه اليقين... إنه يفكر في هذا الأمر بجدية بالغة."

ويواجه بايدن (81 عاما) ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه من الحزب الجهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز في انتخابات نوفمبر.

وتحدى الرئيس تلك الدعوات قائلا إنه فاز بملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية على مدى الأشهر الماضية وإنه خيار الناخبين الديمقراطيين.

وتعهد بايدن يوم الأربعاء "بالمشاركة بكل ما لديه من عزيمة" في انتخابات العام الجاري.

وقال مصدر آخر، وهو مساعد أحد النواب الديمقراطيين بالكونغرس، إن من الواضح أن الرئيس يواجه وضعا صعبا وذلك بعد أن حثه نواب منهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الانسحاب من الانتخابات.

وأضاف "يبدو الأمر وكأنه مسألة... وقت وليس احتمالا".

وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير وهو حليف مقرب لبايدن، لشبكة سي.إن.إن أمس الخميس إن بايدن سوف "يستريح ويفكر" في الأيام المقبلة بينما يتعافى من كوفيد-19.

وأضاف كونز أن بايدن طلب معلومات حول بيانات استطلاعات الرأي ويدرس بجدية آراء الذين يثق بهم، مشيرا إلى أنه يعتقد أن بايدن هو الأفضل للترشح في الانتخابات.

ويتعافى بايدن من كوفيد-19 في منزله الشاطئي بولاية ديلاوير. ولم يكن لديه أي أحداث عامة أمس الخميس بعد اختتام رحلة إلى ولاية نيفادا المتأرجحة سياسيا يوم الأربعاء.

وتركز حملة بايدن على ثلاث ولايات من أصل سبع تشهد منافسة بعد المناظرة، لكنها رفضت التلميحات بأنه مستعد للانسحاب.

وقال كوينتين فولكس نائب مدير الحملة في ميلووكي حيث يعقد مؤتمر الحزب الجمهوري "إنه ليس مترددا حيال أي شيء. الرئيس اتخذ قراره. جو بايدن قال إنه يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. حملتنا تمضي قدما".

فيما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول في حملة بايدن، بعكس ذلك قائلا "نعم، انتهى الأمر. إنها مسألة وقت فقط".

فيما يعتقد السناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر من كولورادو أن بايدن يعمل على اتخاذ قرار بشأن التنافس في السباق الرئاسي وسيختار ما هو لصالح البلاد.

وقال هيكنلوبر لرويترز يوم الأربعاء "جو بايدن يضع البلاد دائما في المقام الأول. لقد فعل ما هو الأفضل للولايات المتحدة... أعتقد أنه سيواصل القيام بذلك"، مضيفا أن هناك مؤشرات على أن انسحاب سيكون الأفضل للبلاد.

وأكد مصدر كبير بالبيت الأبيض أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيدت دعوة النائب آدم شيف لبايدن للانسحاب. لكن مصدرا مقربا من بيلوسي، وهي من الأعضاء الأكثر نفوذا في الحزب الديمقراطي، قال إن شيف لم يتشاور مع بيلوسي قبل الإدلاء بتعليقاته التي عبر فيها عن مخاوفه.

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