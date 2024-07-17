غالانت: العمليات في غزة هيأت الظروف للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

المصدر: رويترز

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أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي أن العمليات العسكرية في قطاع غزة خلقت الظروف التي ستمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، حسبما ذكر مكتب غالانت اليوم الأربعاء.

وقال المكتب إن غالانت أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وتابع غالانت، بحسب البيان "عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة أدت إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يمثل أعلى ضرورة أخلاقية في الوقت الراهن".

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