في أول حوار بعد محاولة اغتيال ترامب.. بايدن ينتقد اللهجة التحريضية للرئيس الأمريكي السابق

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على الرغم من دعواته الأخيرة للوحدة وضبط النفس في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين لاتهام منافسه الجمهوري بتبني لهجة تحريضية.

وقال بايدن للمذيع ليستر هولت بشبكة " ان بي سي" ، بعد يومين من إصابة ترامب في حادث إطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا إن ترامب " يتحدث عن أنه سوف يكون هناك حمام دماء في حال خسارته".

وقال بايدن، الذي أكد في أعقاب الهجوم على الحاجة " لخفض حدة سياساتنا"، إن لهجة ترامب، وليس لهجته هي التي أشعلت الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف بايدن في إشارة إلى تصريحات سابقة لترامب " لست أنا من قال إنني أريد أن أكون ديكتاتورا يوما ما".

وأوضح" لست أنا الشخص الذين رفض القبول بنتائج الانتخابات".

وقال " لست أنا الشخص الذي قال إنه لن يقبل بنتيجة هذه الانتخابات تلقائيا".

وأوضح " لم أقم بتبني هذه اللهجة... منافسي هو من تبناها ".

ولدى سؤاله عما يمكن أن يقوم به لتهدئة المناخ السياسي، أجاب بايدن " الاستمرار في الحديث عن الأمور التي تهم الشعب الأمريكي".

واتهم بعض أشرس مؤيدي ترامب بايدن بأنه مسؤول جزئيا عن الهجوم بسبب لهجته.

ووصف بايدن منافسه أكثر من مرة بالتهديد الوجودي للديمقراطية.

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