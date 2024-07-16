إيلون ماسك يعتزم تخصيص 45 مليون دولار شهريًا لدعم حملة ترامب

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الملياردير إيلون ماسك يعتزم تخصيص نحو 45 مليون دولار شهريًا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو لدعم ترشح ترامب للرئاسة. ومع ذلك، لم يُدرج ماسك في الملف الذي قدمته المجموعة أمس الاثنين، والذي يظهر أنها جمعت أكثر من ثمانية ملايين دولار.

وأيد ماسك علنًا ترامب للمرة الأولى في السباق الرئاسي الأمريكي، بعد ساعات من إصابة ترامب بالرصاص في أذنه خلال تجمع انتخابي يوم السبت.

وتعزز هذه الخطوة تحول ماسك نحو السياسة اليمينية وتمنح ترامب داعمًا رفيع المستوى في محاولته العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر.

واختار ترامب أمس الاثنين السيناتور جيه. دي. فانس من ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس، حيث رشح الحزب الجمهوري رسميًا الرئيس السابق مرة أخرى للبيت الأبيض.

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