قتيل حادث إطلاق النار على ترامب كان يحمي عائلته بجسده

المصدر: رويترز

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أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو اليوم الأحد إن الرجل الذي قُتل بالرصاص خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت هو رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 50 عاما كان يحمي عائلته بعد سماع دوي إطلاق النار.

وجاء في منشور لعائلة الرجل على فيسبوك إنه يدعى كوري كومبيراتوري ويبلغ من العمر 50 عاما.

وقالت شقيقته في منشور على فيسبوك اليوم الأحد "لقي أخي كوري كومبيراتوري حتفه في تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا. كراهية رجل واحد أودت بحياة أكثر رجل أحببناه".

وقال شابيرو: "مات كوري بطلا. حما كوري عائلته الليلة الماضية في هذا التجمع".

كان ترامب قد بدأ للتو خطابه في تجمع بنسلفانيا عندما دوى صوت طلقات نارية. وأصيب ترامب أيضا عندما خدشت رصاصة أذنه اليمنى.

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