الملياردير بيل أكمان يعلن تأييد ترامب لرئاسة أمريكا

المصدر: رويترز

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أعلن الملياردير بيل أكمان تأييده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الرئاسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك بعد إصابة ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي.

وقال أكمان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سأؤيد دونالد ترامب رسميا... أُؤكد لكم أنني اتخذت هذا القرار بعناية وعقلانية وبالاعتماد على أكبر قدر ممكن من البيانات العملية".

وسار أكمان على درب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الذي أعلن تأييده لترامب وعبّر عن "أمله في تعافيه السريع" من إطلاق النار الذي أُصيب فيه ترامب في أذنه اليمنى. وقال ترامب من خلال حملته إنه في حالة جيدة.

ويمثل تأييد أكمان تحولا عن موقفه في 2021. فبعد هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير في ذلك العام، قال أكمان إنه يجب على ترامب "الاستقالة والاعتذار لجميع الأمريكيين".

وقال أكمان، الرئيس التنفيذي ومدير صندوق التحوط لشركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت، إنه أمضى مؤخرا بضع ساعات مع ترامب لكنه لم يوضح السبب وراء إعلان تأييده له.

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