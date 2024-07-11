كوريا الجنوبية تبدأ إنتاج سلاح ليزر متقدم لمواجهة الطائرات المسيرة

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية إنتاج سلاح ليزر مصمم لإسقاط الطائرات المسيرة المعادية لنشره هذا العام، حسبما ذكرت وكالة شراء الأسلحة الحكومية اليوم الخميس، وسط جهود للحصول على أنظمة أسلحة حربية متقدمة.

وفي الشهر الماضي، وقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي صفقة بقيمة حوالي 100 مليار وون (72 مليون دولار أمريكي) مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانوها أيروسبيس" لإنتاج نظام الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء دون تقديم مزيد من التفاصيل عن العقد.

وسلاح الليزر قادر على الدفاع ضد المركبات الجوية المسيرة والمروحيات متعددة المحركات على مسافة قصيرة عن طريق إطلاق أشعة الليزر الناتجة عن الألياف البصرية على الأهداف، وفقا لما نقلته يونهاب للأنباء عن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إن نظام السلاح يمكن أن يعمل طالما يتم توفير الكهرباء ويقدر أن الإطلاق الواحد يكلف حوالي ألفي وون فقط، مشيرة إلى أن الليزر غير مرئي للعين ولا يصدر أي صوت.

وأوضحت أن نظام الليزر يمكن أن يصبح "مغيرا للعبة" في الحروب المستقبلية إذا تم زيادة إنتاجه للرد على تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات

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