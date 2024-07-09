البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

المصدر: د ب أ

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء سيولة نقدية بمعدل ملياري يوان (47ر280 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني تراجعا كبيرا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1310ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 24 بيب عن سعره أمس وكان 1286ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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