نائب ديمقراطي: كامالا هاريس يمكنها تحقيق فوز ساحق على ترامب

المصدر: رويترز

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أكد النائب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف اليوم الأحد أنه يشعر بأن نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكنها أن تفوز فوزا "ساحقا" إذا نافست الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، لكن يتعين على الرئيس جو بايدن أن يتخذ قرارا بشأن ترشحه.

وقال شيف في تصريحات لشبكة إن.بي.سي نيوز "أعتقد أن (هاريس) يمكنها تحقيق فوز ساحق، ولكن قبل أن نشرع في اتخاذ قرار بشأن من ينبغي أن يكون البديل، يجب أن يتخذ الرئيس قرارا بشأن ترشحه".

وتابع "إما أن يفوز (بايدن) بأغلبية ساحقة، أو عليه أن يمرر الشعلة إلى شخص يستطيع ذلك".

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