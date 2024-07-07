زيادة كبيرة في إقبال الناخبين بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية ارتفعت كثيرا مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2022، في اقتراع قد يشهد صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ومع توقع فوز الحزب بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه لن يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة.

وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وهو ما قد يضعف بشدة سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون وينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وإذا حصل حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في جدوى عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي على أغلبية، فإنه سيشكل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، ويسبب حالة من الصدمة عبر الاتحاد الأوروبي في وقت يتزايد فيه التأييد للأحزاب الشعبوية في أنحاء القارة.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 26.3 بالمئة بحلول ظهر اليوم (10.00 بتوقيت غرينتش)، ارتفاعا من 18.99 بالمئة خلال الجولة الثانية من التصويت في عام 2022، ما يسلط الضوء على اهتمام المواطنين الشديد بالانتخابات التي سلطت الضوء على الاستقطاب في وجهات النظر في فرنسا.

وذكرت تقديرات كل من هاريس إنتراكتيف وإيبسوس لاستطلاعات الرأي أن هذا هو أعلى مستوى إقبال حتى منتصف النهار منذ عام 1981.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (16.00 بتوقيت غرينتش) في البلدات والمدن الصغيرة وفي الثامنة مساء في المدن الكبرى. ومن المتوقع ظهور توقعات أولية فور انتهاء التصويت بناء على فرز وإحصاء الأصوات في عينة من مراكز الاقتراع.

وقال أوليفييه جريسال، وهو متقاعد، بينما كان متوجها إلى مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في بلدة يقطنها سكان من الطبقة المتوسطة غربي باريس برفقة زوجته "تواجه البلاد ثلاث وجهات نظر مجتمعية متعارضة جذريا".

وأضاف "هناك اليمين المتطرف، وهناك وجهة النظر المناصرة لماكرون التي أعتبرها خطيرة أيضا ولها ميول دكتاتورية، ثم هناك اليسار وهو ليس رائعا كذلك".

وأشارت استطلاعات رأي إلى أن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان سيصبح القوة التشريعية المهيمنة بسبب معاقبة الناخبين لماكرون على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وانفصاله عن الصعوبات التي يعاني منها الشعب.

لكن التوقعات تشير إلى أن الحزب لن يتمكن من الوصول إلى أغلبية 289 مقعدا التي تمنح لتلميذ لوبان رئيس الحزب الحالي جوردان بارديلا (28 عاما) منصب رئيس الوزراء.

وتقلص هامش الفوز المتوقع لليمين المتطرف منذ أن سحب ائتلاف ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري عشرات المرشحين من الجولة الثانية في محاولة لتوحيد صفيهما في مواجهة التجمع الوطني.

وقال رافاييل جلوكسمان، عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد اليسار الفرنسي في الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي، لإذاعة فرانس إنتر الأسبوع الماضي "فرنسا على حافة الهاوية ولا نعرف ما إذا كنا سنقفز".

وتصاعدت أعمال العنف المرتبطة بالسياسة خلال الحملة الانتخابية القصيرة التي استمرت ثلاثة أسابيع. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن السلطات سجلت أكثر من 50 اعتداء جسديا على المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية.

وبعد أن كان حزب التجمع الوطني خيارا مستبعدا لكثيرين بسبب تاريخه المعروف بالعنصرية، عزز الحزب اليميني قاعدة مؤيديه لتصل إلى ما هو أبعد من القاعدة التقليدية على ساحل البحر المتوسط والشمال الذي يعاني من تراجع الصناعة، من خلال الاستفادة من غضب الناخبين من ماكرون بسبب ميزانيات الأسر المحدودة وحالة الأمن والمخاوف إزاء الهجرة.

وقالت لوبان لقناة تي.إف1 التلفزيونية يوم الأربعاء "الشعب الفرنسي لديه رغبة حقيقية في التغيير" .

* ما هي خطوة ماكرون التالية؟

فاجأ ماكرون البلاد وأغضب الكثير من حلفائه السياسيين ومؤيديه عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي، على أمل إرباك منافسيه في الانتخابات التشريعية.

وأيا كانت النتيجة النهائية، يبدو أن أجندته السياسية قد جاء أجلها الآن قبل ثلاث سنوات كاملة من نهاية رئاسته.

وتشعر النخبة التجارية في فرنسا بالقلق أيضا إزاء خطر التقلب السياسي وعدم الاستقرار في المستقبل.

وقال روس ماكينيس رئيس شركة سافران لصناعة الطيران لرويترز "نشعر بقلق شديد إزاء ما سيحدث... مهما كانت التركيبة السياسية التي ستتمخض عنها انتخابات اليوم الأحد، فربما نكون في نهاية دورة إصلاح بدأت قبل 10 سنوات".

ومن شأن قيادة حزب التجمع الوطني لحكومة فرنسا أن تثير أسئلة مهمة حول من يتحدث باسم فرنسا حقا في أوروبا وعلى الساحة العالمية، وحول اتجاه الاتحاد الأوروبي نظرا للدور القوي الذي تلعبه فرنسا في التكتل.

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