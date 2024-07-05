سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً بعد الإدلاء ببيان

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته ريشي سوناك في بيان اليوم الجمعة أن سوناك سيدلي ببيان في مقر الحكومة في داوننغ ستريت في حوالي الساعة 09.30 بتوقيت غرينتش قبل الاجتماع مع الملك تشارلز لتقديم استقالته رسميا بعدما حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات.

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء المنتخب حديثا كير ستارمر سيلتقي الملك تشارلز في قصر بكنغهام قبل أن يلقي كلمة في داوننغ ستريت في حوالي الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش.

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