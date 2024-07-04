البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا جهود وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم "الخميس" الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و "حماس" والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا أحدث رد من حماس.

وذكر أنهما رحبا أيضا بعقد اجتماع مزمع في 15 يوليو بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل.

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