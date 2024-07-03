زيلينسكي: على ترامب أن يكشف عن خطته لإنهاء الحرب سريعاً

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن دونالد ترامب يجب أن يقدم خطته لإنهاء الحرب سريعاً مع روسيا، محذرا من أن أي مقترح لا بد أن يتجنب الإخلال بسيادة البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم "الأربعاء".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في كييف اليوم: "إذا كان ترامب يعرف كيفية إنهاء الحرب، فيجب أن يخبرنا اليوم. إذا كانت هناك مخاطر على استقلال أوكرانيا، إذا فقدنا الاستقلال، نريد أن نستعد لهذا، نريد أن نعرف."

وتباهى الرئيس الأمريكي السابق، الذي يتصدر استطلاعات الرأي متفوقا على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات نوفمبر المقبل، بأنه سينهي الحرب بحلول تنصيبه في يناير.

وأدان ترامب في مناظرة متلفزة الأسبوع الماضي، إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع الأوكراني، مشيراً إلى أن كييف "ليست في طريقها للفوز بالحرب."

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه، في المقابلة التي استمرت قرابة ساعة، إزاء التأخر في إرسال الأسلحة من الحلفاء الغربيين، وقال إنه "ربما يكون مستعدا" لمقابلة ترامب للاستماع إلى مقترحات فريقه.

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