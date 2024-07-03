قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية "الأموال السرية"

المصدر: د ب أ

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في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بشأن حصانة الرؤساء الأمريكيين، أرجأ قاض في نيويورك يوم الثلاثاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جنائية تتعلق بمدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية.

وكتب القاضي خوان ميرشان في رسالة إلى أطراف المحاكمة أنه إذا تبين أن هناك حاجة لإصدار حكم، فسيتم ذلك في 18 سبتمبر.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو.

وخلفية ذلك هي أن ترامب يطعن في الحكم الصادر ضده بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين. وينص الحكم على أن رؤساء الولايات المتحدة يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات الرسمية في المنصب.

وكانت الخطوة التي اتخذها محامو ترامب متوقعة ومن المرجح أن تكون غير مجدية لأن قضية نيويورك تركز إلى حد كبير على الإجراءات التي حدثت قبل رئاسته.

وفي مايو، وجدت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق مذنبا في 34 تهمة. وتركزت المحاكمة على الإخفاء غير القانوني لمدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية.

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة جنائية. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يواجه ترامب عدة سنوات في السجن.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم المحكمة العليا، واصفا إياه بأنه "سابقة خطيرة".

وحذر من أن كل رئيس، بما في ذلك سلفه وخليفته المحتمل ترامب، سيكون الآن حرا في تجاهل القانون.

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