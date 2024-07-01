بلينكن يرد على الانتقادات الموجهة لأداء بايدن في مناظرته مع ترامب

المصدر: رويترز

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رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع الماضي، قائلا إن سياساته على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية عززت الثقة في القيادة الأمريكية في العالم.

ومع تعبير وسائل علام عالمية عن انزعاجها من أداء بايدن في المناظرة مع دونالد ترامب، سُئل بلينكن في إحدى فعاليات معهد بروكينغز عما يجب أن يعرفه "الأصدقاء والأعداء" في جميع أنحاء العالم عن القيادة الأمريكية في عهد بايدن.

وقال بلينكن إن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وأنهم يقدرون سياساته.

وأضاف "لقد رأوا رئيسا أعاد استثمار أمريكا، وأعاد استثمار أمريكا في العالم، وأعاد الاستثمار في هذه التحالفات، وفي هذه الشراكات بالطرق التي يسعون إليها ويريدونها". وعبر العديد من الأمريكيين عن استيائهم من كلا المرشحين بعد المناظرة التي جرت يوم الخميس الماضي واستمرت 90 دقيقة على قناة (سي.إن.إن).

وتعثر بايدن، المرشح الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، في بعض الإجابات وتأخر في أخرى. وكرر الجمهوري ترامب (78 عاما) سلسلة من الادعاءات التي ثبت كذبها مرات عديدة، بما في ذلك مزاعم بأنه فاز فعلا بانتخابات 2020، لكن بايدن لم يدحضها.

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