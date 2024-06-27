المناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب.. القواعد وأبرز القضايا المتوقع طرحها

المصدر: رويترز

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يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة تذاع على التلفزيون اليوم الخميس بتوقيت الولايات المتحدة في أول مواجهة مباشرة بينهما قد تكون حاسمة في السباق المحتدم للفوز بانتخابات نوفمبر.

* متى وأين تجري المناظرات؟

تبث المناظرة الأولى في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس (01.00 بتوقيت غرينتش غدا الجمعة) على قناة سي.إن.إن من ستوديو في أتلانتا بدون جمهور.

ويمكن أيضا مشاهدتها على قنوات تابعة لسي.إن.إن دون اشتراك على سي.إن.إن دوت كوم، وستبث في الوقت ذاته على قنوات أمريكية أخرى.

وقبل أكثر من أربعة أشهر من التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر، ستكون مناظرة سي.إن.إن أبكر مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وذكرت شبكة إيه.بي.سي الإخبارية التلفزيونية أنها ستستضيف المناظرة الرئاسية الثانية في 10 سبتمبر من داخل ستوديو بدون جمهور أيضا.

* من سيدير المناظرات؟

يدير المذيعان جيك تابر ودانا باش مناظرة سي.إن.إن وسيدير مناظرة إيه.بي.سي المذيعان ديفيد موير ولينزي ديفيز.

* من سيخوض المناظرات؟

قالت شبكة سي.إن.إن إن بايدن وترامب فقط استوفيا شروطها للمشاركة في المناظرة وهي الفوز بعدد كاف من أصوات الولايات بما يرجح فوز واحد منهما بمنصب الرئيس والحصول على 15 بالمئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين.

فيما لم يستوف المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف. كنيدي جونيور الشروط.

وستطلب إيه.بي.سي أيضا أن يكون المتناظرون قد فازوا بعدد كاف من الأصوات في بطاقات الاقتراع بالولايات بما يؤهلهم للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي فضلا عن الحصول على نسبة تأييد 15 بالمئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة.

* ما هي قواعد المناظرة؟

قالت شبكة سي.إن.إن إن في مناظرة اليوم الخميس التي تستمر 90 دقيقة، سيظهر المرشحان على منصة واحدة وسيحصلان على قلم وورقة وزجاجة ماء لكن لا يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقا أمامهما.

وذكرت الشبكة "سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره التحدث" وسيستخدم من سيدير المناظرة "جميع الأدوات المتاحة له لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة".

وسيكون بايدن على المنصة على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين، وسيتحدث أولا بناء على قرعة أجريت بعملة معدنية.

ولا يمكن لأعضاء الحملة التواصل مع المرشحين خلال فترتي الاستراحة، ولن يكون هناك جمهور. فيما لم تعلن بعد قواعد مناظرة إيه.بي.سي.

* أبرز نقاط المناظرة؟

عادة ما تجتذب المناظرات الرئاسية الأمريكية عشرات الملايين من المشاهدين، وحددت عبر التاريخ مسار بعض سباقات الانتخابات. لكن هذه المرة، يقول خبراء استراتيجيون إن هناك مخاطر بالنسبة لكلا المرشحين اللذين يخوضان سباقا متقاربا وتراجعت شعبيتهما في استطلاعات الرأي.

ويعد بايدن (81 عاما) والرئيس السابق ترامب (78 عاما) أكبر المرشحين سنا على الإطلاق الذين يخوضون سباق الرئاسة ومن المؤكد أن المشاهدين سيشككون في قدراتهما الذهنية وثباتهما الانفعالي.

ويرى مساعدو ترامب أن بايدن ربما يتعثر أو يشرُد في حديثه وهو ما قد يفاقم مخاوف الناخبين بشأن عمر الرئيس.

فيما يعتقد مساعدو بايدن أن المناظرات يمكن أن تضر ترامب من خلال الكشف عن شخصيته المتقلبة وأحيانا تغير مواقفه بشأن قضايا مثل الإجهاض.

وتأمل حملة بايدن في الحديث عن الإجهاض وتتطلع حملة ترامب للحديث عن الهجرة، لكن المذيعين اللذين سيديران المناظرة سيقرران الأسئلة.

قد تشمل المواضيع محل النقاش: كيف سيتعامل المرشحان مع التحديات التي يفرضها الارتفاع المستمر في أسعار السلع وملف المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة (حماس) وبين روسيا وأوكرانيا.

وقد يطرح خلال المناظرة دور ترامب في الهجوم على الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في السادس من يناير 2021 لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 وإدانته في 34 تهمة جنائية، وكذلك المشاكل القانونية التي تواجه هانتر ابن بايدن الذي أدين بالكذب لشراء سلاح بشكل غير قانوني.

* ماذا بعد؟

تقليديا، تكون هناك ثلاث مناظرات رئاسية، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مناظرة ثالثة بين ترامب وبايدن حتى الآن.

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