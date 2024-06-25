رئيس الأونروا: الوضع في غزة "جحيم"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال فيليب لازاريني مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن النظام المدني في قطاع غزة ينهار.

وذكر لازاريني اليوم "الثلاثاء" في جنيف أن العديد من الشاحنات التي تنقل إمدادات الإغاثة يتم نهبها كما يتم تهديد السائقين. ولم تعد الشركات ترغب في توفير الشاحنات لإرسال المساعدات.

ولتسليط الضوء على الوضع الكارثي على الأرض، أشار لازاريني إلى أن 10 أطفال وشباب يفقدون ساقا أو اثنين يوميا جراء الحرب. وأضاف أن هذه الأعداد لا تتضمن الأيدي أو الأذرع.

ووصف لازاريني الوضع على الأرض بأنه "جحيم"، في خطاب للمجلس المشرف على منظمة الإغاثة "الاثنين".

وقال: "شهدنا خلال الأشهر التسعة الماضية، إخفاقات غير مسبوقة للإنسانية"، وفقا لنص الخطاب.

وأضاف أن ما يربو على مليوني مواطن في غزة يعيشون "كابوسا لا يمكنهم الاستيقاظ منه."

وأوضح أن "المستويات الكارثية" من الجوع هناك هي نتيجة للسلوك البشري، وأن "الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، بينما تنتظر الأغذية والمياه النظيفة في الشاحنات."

ودعا لازاريني في خطابه إلى حماية "الدور الحيوي" لوكالة أونروا، مشيراً إلى أنها لا بد أن تواصل عملها حتى يلوح حل سياسي في الأفق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز