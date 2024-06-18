نتنياهو: أمريكا ستلغي القيود على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان إنه أبدى خلال لقائه مع بلينكن الأسبوع الماضي تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء الحرب ضد حركة (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

لكنه قال أيضا إنه "من غير المعقول أن تحجب الإدارة (الأمريكية) الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية".

وقال نتنياهو إن بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل "ليلا ونهارا" لإلغاء مثل هذه القيود.

وتابع "آمل بالتأكيد في أن يكون هذا هو الحال. ينبغي أن يكون الأمر كذلك... امنحونا الأدوات (اللازمة) وسننجز هذه المهمة بصورة أسرع بكثير".

وكان بايدن قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وبدأت القوات الإسرائيلية بعد أيام من تحذير بايدن هجوما في رفح قائلة إن مسلحي الحركة يختبئون هناك وأكدت مجددا أن القضاء على حماس وإعادة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة كبيرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.

وقالت إن النائب جريجوري ميكس والسناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أوقفا عملية البيع لعدة أشهر.

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