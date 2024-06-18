الذهب يفقد بعض البريق وسط ترقب بيانات أمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع مواصلة المعدن النفيس التكيف بعد أن سجل مكاسب قوية في الآونة الأخيرة وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2311.4 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0942 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب ستة بالمئة عن أعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولاراً للأوقية الذي لامسته في 20 مايو في موجة مكاسب لوسيلة التحوط التي لا تدر عائدا جاءت على الرغم من الرياح المعاكسة من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 29.18 دولاراً للأوقية تحت ضغط من تراجع أسعار الذهب والنحاس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 968.23 دولاراً بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 879.35 دولاراً.



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