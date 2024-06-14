وزير مالية فرنسا يحذر من سعى الائتلاف اليساري للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن الائتلاف اليساري الذي قد يصل إلى السلطة في فرنسا قد يقود البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن لومير قوله اليوم إن برنامج الجبهة الشعبية، المؤلفة من أربعة أحزاب يسارية، يعد "جنونا شاملا" يضمن الانهيار الاقتصادي.

وأضاف الوزير أنه إذا تولى الائتلاف مقاليد السلطة سيؤدي ذلك إلى بطالة جماعية وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن حزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية مساء أمس الخميس أنهم سيخوضون الانتخابات ككتلة واحدة، وتشير الاستطلاعات إلى أنه يمكن أن يحصد الائتلاف المركز الثاني خلف حزب التجمع الوطني.

ويستعد أعضاء من حزب الجمهوريين المحافظ أيضا للانضمام في تحالف مع التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان قبل الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة نهاية الشهر الجاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز