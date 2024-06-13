بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقية أمنية طويلة الأمد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع رئيسا الولايات المتحدة جو بايدن وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكى اليوم "الخميس" اتفاقية أمنية طويلة الأمد على هامش قمة مجموعة الدول السبع.

ووقع بايدن وزيلينسكي الاتفاق الثنائي على هامش قمة مجموعة السبع جنوبي إيطاليا.

وأبرمت 15 دولة بالفعل اتفاقات أمنية طويلة مع أوكرانيا، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان "الأربعاء" أن الاتفاق لن يشمل التزام واشنطن بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا ولا التزامات بتوفير أنظمة أسلحة معينة.

ولا يعتبر الاتفاق معاهدة صادق عليها الكونغرس، مما يعني انه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيساً في نوفمبر فإنه قد يلغيه.

وينظم الاتفاق بشكل كبير التعاون بين الدولتين على جميع المستويات الممكنة، ومن بينها الأمور الخاصة بالمعدات العسكرية والتدريب والمناورات.

وفي الوقت ذاته، يتعين على أوكرانيا تنفيذ العديد من الإصلاحات في مجال العدالة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بل كذلك في مجال القدرات والهياكل العسكرية لتحقيق معايير منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" مستقبلاً.

ولا يتضمن الاتفاق، كما هو متوقع، أي التزام بنشر قوات مسلحة أمريكية للدفاع عن أوكرانيا.

وقد استبعد بايدن دائما ذلك بصورة واضحة ، رغم مناشدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة كي يرسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وتقول واشنطن إن الاتفاق يستهدف تمكين أوكرانيا من الاستمرار في الدفاع عن نفسها.

ولايتضمن الاتفاق أيضا أية وعود بتوريد أنظمة أسلحة بعينها.

وترى الحكومة الأمريكية في الاتفاق مع كييف رسالة إلى موسكو، خاصة وأنها ملتزمة بالدعم المتواصل وطويل الأجل لأوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز