اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة في مالاوي اليوم "الاثنين" إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن".

وورد في البيان أن تشيليما"51 عاما" كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية. (إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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