موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا

المصدر: رويترز

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اتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلغورود وحمّلتها المسؤولية عن مقتل نساء وأطفال.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات في مؤتمر صحفي عُقد على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ.

وقالت زاخاروفا إن شظايا صواريخ هيمارس ستكون بمثابة دليل على ما حدث.

ولم يتسن التحقق من الاتهامات بشكل مستقل كما لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا أو الولايات المتحدة.

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