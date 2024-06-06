حلف الأطلسي: يتعين على الحلفاء ضمان استمرارية الدعم العسكري لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أنه يتعين على الحلفاء في الغرب ضمان عدم تكرار حدوث فجوات في الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لفنلندا إن أوكرانيا بحاجة إلى أن يكون لدى الدول الأعضاء في الحلف القدرة على "التنبؤ والمساءلة" فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب "شهدنا على مدى الأشهر الماضية بعض الفجوات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وقال "لا بد من التأكد من أن ذلك لن يتكرر".

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