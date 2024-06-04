نزوح وجوع وأمراض.. أزمة غزة كارثة إنسانية

المصدر: رويترز

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يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة بعد نحو ثمانية أشهر من العملية العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع رداً على هجوم قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقُتل أكثر من 36 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي الذي دمر مساحات شاسعة من القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة، فضلاً عن مخاوف من وجود آلاف القتلى تحت الأنقاض.

النزوح

أدى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة منذ أوائل شهر مايو إلى نزوح نحو مليون شخص سبق أن فر كثيرون منهم عدة مرات بالفعل هربا من العنف.

ووجد كثيرون منهم أنفسهم مضطرين للعيش في مناطق جرداء أو في مبان هدمها القصف جزئيا ولا تتوافر بها مرافق المياه والصرف.

وتسبب قصف جوي إسرائيلي في حريق أدى إلى مقتل 45 شخصا في خيام نازحين في رفح في 26 مايو، مما أثار غضب زعماء العالم. وقالت إسرائيل إنها استهدفت اثنين من كبار قادة حماس ولم تقصد قتل مدنيين.

المجاعة

تقول الأمم المتحدة التي لطالما حذرت من وقوع مجاعة في غزة إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع انخفضت بمقدار الثلثين منذ بدء عملية رفح.

ومعبر رفح مع مصر مغلق منذ أسابيع، مما تسبب في تكدس طابور طويل من الشاحنات وفساد بعض الأغذية تحت حرارة الشمس. ولا يدخل إلا قدر ضئيل من إمدادات المساعدات عبر المعبر الجنوبي الآخر كرم أبو سالم. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي تفاقم معدلات الجوع في الوسط والجنوب.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الإمدادات إلى شمال غزة تحسنت مع تحسن إمكانية دخول المساعدات من المعابر الشمالية. وسبق أن حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن شمال غزة يعاني من "مجاعة شاملة".

ولم يصدر إعلان رسمي عن مجاعة في غزة من وكالات الأمم المتحدة إذ أن مثل هذا الإعلان يعتمد على مجموعة من المعايير لقياس مدى الجوع الذي يعاني منه السكان ويخضع لتقييم "التصنيف المرحلي المتكامل ﻻنعدام اﻷمن الغذائي"، وهو مبادرة من أكثر من عشر وكالات تابعة للأمم المتحدة وهيئات إقليمية ومنظمات إغاثة.

وأظهرت بيانات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 10.4% من 17757 طفلا خضعوا للفحص بين يناير ومايو تبين أنهم يعانون من درجة ما من سوء التغذية بينما يعاني 1.7 % من سوء التغذية الحاد الشديد.

واضطرت بعض المخابز إلى إغلاق أبوابها بسبب القتال ونقص غاز الطهي، ولم يعد يعمل الآن إلا 11 مخبزاً من أصل 17 مخبزا كانت تعمل في السابق.

المساعدات

تواجه إسرائيل التي فرضت حصارا كاملا على غزة في الأيام الأولى من الحرب ضغوطا دولية متزايدة بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة للسماح بدخول مزيد من المساعدات.

وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة فتحت رصيفا أقامه الجيش قبالة ساحل غزة في منتصف مايو للمساعدة في تسريع توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن تعين تفكيكه مؤقتا بعد انفصال جزء منه.

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن بعض الإمدادات دخلت غزة من معبر إيريز "بيت حانون" في شمال غزة الذي افتتح في مايو وعبر البوابة 96، وهي نقطة دخول إلى شمال غزة فتحها الجيش الإسرائيلي في مارس.

وتقول إسرائيل إن الأمم المتحدة مسؤولة عن مشكلات التوزيع داخل القطاع وإنها تواصل جهود تيسير دخول المساعدات الإنسانية.

الأمراض

دمر الصراع القطاع الصحي في غزة وأدانت دول كثيرة الإجراءات الإسرائيلية في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في 29 مايو.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 14 مستشفى فقط من بين 36 مستشفى في غزة ما زال قادرا على العمل وإن عملية رفح تعرقل نقل المرضى وقطعت تدفق الإمدادات الطبية للقطاع.

ومن بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة المحاصرين داخل الجيب فتى في العاشرة من عمره مصاب بالسرطان.

وتحذر وكالات الإغاثة من تزايد المخاطر الصحية الناجمة عن طفح شبكة مياه الصرف الصحي وعدم توافر المراحيض. ويقول عمال إغاثة إن بعض الأسر تصنع مراحيض مؤقتة، وفي مناطق أخرى تتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع.

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