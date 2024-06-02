وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس بدائل لحماس في حكم غزة

المصدر: رويترز

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة (حماس) في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل لحماس.

وأضاف جالانت في بيان: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".

وتابع قائلاً: "سنعزل مناطق (في قطاع غزة) وسنبعد عناصر حماس من تلك المناطق وننشر قوات ستمكن من تشكيل حكومة بديلة.. بديل يهدد حماس".

ولم يذكر مزيداً من التفاصيل عن البدائل المحتملة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الذي يضم جالانت في عضويته اجتماعا في وقت لاحق من اليوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وسيعقد الاجتماع بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب في غزة. ورحبت حركة حماس مبدئياً بالمبادرة لكنها لم تصرح بما يدل على أنها قد تتنحى أو تتخلى عن السلاح طوعاً.

وقال جالانت في بيان من مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إن عملية الجيش مع إيجاد بدائل حكم محتملة ستسمح بإزاحة حماس عن السلطة وبإعادة الرهائن.

وتابع قائلاً: "لن نقبل حكم حماس في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".

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