صحيفة أمريكية: بايدن سمح لأوكرانيا سراً بشن ضربات داخل روسيا

المصدر: رويترز

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كشفت صحيفة «بوليتيكو» أن الرئيس الأمريكي جون بايدن سمح لأوكرانيا سراً بشن ضربات داخل روسيا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، أمس، عن مسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين قولهم إن بايدن أعطى الإذن سراً لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركيف فقط.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن «الرئيس أصدر توجيهاته أخيراً لفريقه بالتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي للنيران الروسية في خاركيف، حتى يتسنى لأوكرانيا الرد على الضربات التي تنفذها القوات الروسية أو تستعد لتنفيذها»، مشيراً إلى أن سياسة السماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى داخل روسيا «لم تتغير».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من خطر اندلاع صراع عالمي إذا سمح حلفاء كييف الغربيون لها باستخدام الأسلحة التي يزودونها بها لضرب الداخل الروسي، وهو الأمر الذي تحث الحكومة الأوكرانية شركاءها على السماح به.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تشجع أو تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات مباشرة على روسيا.

لكنَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، أول من أمس، عندما سئل عن موقف واشنطن الحالي بشأن هذه المسألة، إن الأمر خاضع «للتعديل».

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