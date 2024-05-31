المليارديرة ميريام أديلسون تعتزم التبرع لترامب بالملايين

المصدر: د ب أ

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تعتزم ميريام أديلسون، إحدى أثرى النساء في دوائر الجمهوريين، التبرع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمبلغ ضخم قبل خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وتنوي أديلسون التبرع بملايين الدولارات لـ«بريزرف أمريكا»، وهي جمعية كبرى للعمل السياسي تدعم ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وتُظهر السجلات الاتحادية أن أديلسون وزوجها الراحل، شيلدون أديلسون، تبرعا بـ90 مليون دولار في عام 2020. وتعتزم أديلسون التبرع بمبلغ مماثل قبل الانتخابات المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.

وتتوقع جمعية «بريزرف أمريكا» جمع ما يربو على 105 ملايين دولار، هو المبلغ الذي جمعته في الانتخابات السابقة، وفقاً لمصادر مطلعة.

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