وصف نتنياهو بـ«الفاشل».. وزير إسرائيلي يدعو إلى انتخابات بنهاية العام

المصدر: رويترز

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دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، واصفاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الفاشل».

واتهم عضو الكنيست غادي أيزينكوت، المراقب في حكومة الحرب، أمس، ائتلاف نتنياهو بـ«الفشل الذريع» في ظل الحرب في غزة، ما أثار انتقادات من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتنياهو مع تفاقم الانقسامات السياسية.

وقال أيزينكوت، القائد العسكري السابق الذي قُتل أصغر أبنائه في الحرب بقطاع غزة في ديسمبر، إن نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد، مؤكداً أن نتنياهو يضلل المواطنين بشعارات «النصر الكامل» على حركة «حماس»، بدلاً من تحلّيه بالصدق في كشف تعقيد حرب غزة التي دخلت شهرها الثامن.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر: «من يقول إننا سنفكك بضع كتائب في رفح ثم نعيد الرهائن فهو يزرع الوهم الكاذب»، موضحاً أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق الاستقرار في غزة، وبعد ذلك سيستغرق الأمر سنوات أخرى أكثر بكثير لبناء بديل لـ«حماس».

من جانبه أكد حزب «ليكود» أن أيزينكوت ووزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، يبحثان عن أعذار للانسحاب من الائتلاف في ذروة الحرب.

وقال الحزب، في بيان على تطبيق «تلغرام»: «بدلاً من السعي لتحقيق النصر، ينغمسون في تفاهات السياسة».

وسجال أمس هو أحدث خلاف في الائتلاف، وقد أثار تساؤلات حول المدة التي قد تستمر فيها حكومة الحرب في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو مطالب متعارضة من أعضاء الائتلاف، وتدقيقاً دولياً ومن حليفته الكبرى الولايات المتحدة يتعلق بسلوك إسرائيل في الحرب.

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