بوتين يشكك في شرعية زيلينسكي ويعترف ببرلمان أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أنه يعترف بسلطة برلمان البلاد في كييف فحسب.

وأوضح بوتين أنه بموجب الدستور الأوكراني، تنص الأحكام العرفية على أنه يمكن تمديد سلطات المجلس الأعلى (البرلمان)، لكن ليس سلطات الرئيس.

وذكر محامون أوكرانيون أن تمديد سلطات الرئيس زيلينسكي تكفله قوانين أخرى.

ويواصل حلفاء أوكرانيا الغربيون، بما في ذلك ألمانيا، الاعتراف بزيلينسكي رئيساً شرعياً للبلاد.

ولولا فرض الأحكام العرفية، كانت ستنتهي أول فترة لزيلينسكي في منصبه في 20 مايو، لكن بسبب الحرب المندلعة في أجزاء شاسعة من البلاد التي تسيطر القوات الروسية، لا تخطط أوكرانيا لإجراء انتخابات.

ويركز الرئيس بوتين، الذي أدلى بأحدث تصريحاته اليوم في طشقند، في ختام زيارته إلى أوزبكستان، من أيام، على شرعية رئاسة زيلينسكي.

وذكر في زيارته لبكين أخيراً أن هناك حاجة إلى رأي خبير لتوضيح ما إذا كان بقاء زيلينسكي في منصبه شرعياً.

وأصر لاحقاً، في زيارة إلى بيلاروس، على أن بقاء الرئيس الأوكراني في المنصب لم يعد شرعياً.

وشكك بعض خصوم زيلينسكي في أوكرانيا أيضاً في شرعية بقائه في السلطة، ورد زيلينسكي باتهام بوتين بأنه ما زال في السلطة بصورة غير شرعية، بعدما تم تعديل الدستور قبل ثلاث سنوات.

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