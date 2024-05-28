تعليق عضوية نائب فرنسي لوَّح بعلم فلسطين

المصدر: رويترز

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قررت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم، تعليق عضوية نائب 15 يوماً لتلويحه بعلم فلسطين في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة نحو ساعة.

وقالت يائيل برون-بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب): «لا يمكن التهاون في هذا»، مشيرةً إلى أن الجلسة عُلّقت واستُبعد النائب سيباستيان ديلوجو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

ولوَّح ديلوجو بالعلم دعماً للفلسطينيين وسط وابل من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل. وأحدثت الحرب حالة من الاستقطاب في الرأي العام حول العالم.

وقال ديلوجو لصحفيين: «لوَّحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة؛ لأنه في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي»، مؤكداً أن «ثمة إبادة جماعية تحدث هناك».

ووقع الحادث خلال إجابة فرانك رييستيه، وزير الدولة في وزارة التجارة، سؤالاً عن الوضع في قطاع غزة، حيث أثار هجوم إسرائيل على «حماس» تنديداً دولياً لارتفاع عدد القتلى من المدنيين.

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