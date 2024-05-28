الدفاع الجوي الروسي يُسقط طائرة مسيَّرة في موسكو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيَّرة خارج العاصمة أمس.

وقال فوروبيوف، على منصة «تلغرام» للتراسل، إن شظايا من الطائرة المسيَّرة وقعت على منزل خاص في نحو التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) في بالاشيخا إلى الشرق من موسكو، مشيراً على أن كانوا داخل المنزل هربوا من دون أن يصاب أحد منهم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت «جسماً طائراً صغيراً».

وذكرت خدمة الطيران المدني أنه جرى تحويل مسار الرحلات الجوية بعيداً عن شمال شرق موسكو مؤقتاً، وذلك حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، لكنَّ تقارير لاحقة وردت تفيد بأن المطارات في منطقة موسكو تعمل بصورة طبيعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز