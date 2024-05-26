الاستخبارات الأوكرانية تؤكد ضرب رادار صواريخ في روسيا

المصدر: د ب أ

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كشف مصدر داخل مجتمع الاستخبارات الأوكراني أن بلاده شنَّت غارة بطائرة مسيَّرة، هذا الأسبوع، على هدف عسكري تكتيكي في منطقة كراسنودار الروسية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتعرَّض نظام رادار الإنذار المبكر بعيد المدى «فورونيج - دي إم» في أرمافير، جنوبي روسيا، لهجوم بطائرة مسيَّرة أطلقتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يوم الخميس، وفقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

ويوفر مرفق الرادار مراقبة بعيدة المدى للمجال الجوي ضد الصواريخ الباليستية، من بين أمور أخرى. ولم تعلّق روسيا على الحادث ومدى الضرر غير واضح.

وتم تداول صورة وصور بالأقمار الاصطناعية لمنشأة الرادار قبل وبعد تأثير الهجوم على قنوات «تلغرام» العامة الأوكرانية والروسية منذ أول من أمس.

وتمتلك روسيا عشرة أنظمة من هذا النوع تعمل على ترددات مختلفة، ويغطي نظام «فورونيج - دي إم» منطقة تشمل شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014، وفقاً لنسخة اللغة الروسية من «ويكيبيديا».

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