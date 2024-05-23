سوناك: انطلاق أول طائرة لترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد الانتخابات

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم، أن أول رحلة جوية تقلّ طالبي اللجوء إلى رواندا، بموجب السياسة الرئيسية التي يتبعها، ستنطلق بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو.

وأكد سوناك، في حديثه لإذاعة إل.بي.سي، بعد يوم من تحديده موعد الانتخابات، أن الرحلة ستنطلق في يوليو، مشيراً إلى أنه جرى بالفعل البدء في الاستعدادات.

كانت المملكة المتحدة قد رحّلت، مطلع الشهر الجاري، إلى رواندا طالب لجوء، في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رُفضت طلبات لجوء تقدّموا بها.

والرجل، الذي غادر المملكة المتحدة، كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي، بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وتبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل، يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، وأقرّه البرلمان.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء، في نهاية المطاف، على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ما أتاح إقراره.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن سياسة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من أراضيها غير قانونية، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن القانون الجديد يتجاوز أي مخاوف قانونية، ما سيمكنه من الوفاء بتعهده بمنع المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الأراضي البريطانية عبر القناة في قوارب صغيرة.

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