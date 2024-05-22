روسيا تعلن خطة لتغيير حدودها على بحر البلطيق

المصدر: د ب أ

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اقترحت وزارة الدفاع الروسية تغيير حدود روسيا على بحر البلطيق، وتوسيع مياهها الإقليمية المتاخمة لفنلندا وليتوانيا.

وطرحت الوزارة، في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة للمناقشة العامة، قائمة بالإحداثيات المعدلة للنقاط التي تحسب عندها المياه الإقليمية الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وإذا تمت الموافقة على النقاط الجديدة، فإنها ستغير حدود الدولة حول جيب «كالينينجراد» الروسي المتاخم لدولتي ليتوانيا وبولندا العضوتين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وستستمر المشاورات العامة لمدة 15 يوماً حتى 4 يونيو المقبل. كما تذكر الخطة أن موعد تغيير الحدود سيكون في يناير 2025. وتأتي الخطة بعد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

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