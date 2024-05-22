ترامب يحذف مقطع فيديو ساخراً.. وبايدن يتهمه باستخدام لغة هتلر

المصدر: د ب أ

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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب باستخدام الخطاب النازي بعد نشر مقطع فيديو يشير إلى «الرايخ الموحد».

وقال بايدن، في مقطع فيديو لحملته نُشر أمس، إن ترامب يستخدم «لغة هتلر، وليست (لغة) أمريكا».

وفي المقطع القصير، يحمل بايدن هاتفاً في يده، مشيراً إلى فيديو ترامب، ويقول: «هل هذا على حسابه الرسمي؟ أمر عجيب».

وكان ترامب قد شارك، يوم الاثنين، مقطع فيديو، حُذف لاحقاً، على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، يُظهر سخرية من المقالات الصحفية التي ستُكتب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ومن بين أجزاء النص المعروضة، كان هناك عنوان فرعي يشير إلى «إنشاء رايخ موحد». وغالباً ما يرتبط مصطلح «الإمبراطورية» باللغة الألمانية بالرايخ الثالث في ظل نظام أدولف هتلر النازي من 1933-1945.

وأكد فريق ترامب، في وقت لاحق، أن المقطع أزيل من حسابه. وقالت متحدثة باسم حملته إنه «لم يكن فيديو حملة انتخابية، بل تم إنشاؤه بواسطة حساب عشوائي على الإنترنت، وأعاد نشره موظف من الواضح أنه لم ير الكلمة».

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