روسيا تعلن السيطرة على قرية بيلوهوريفكا في لوغانسك

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الروسي، اليوم، أنه سيطر سيطرة كاملة على قرية بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك بأوكرانيا، لكن كييف قالت إنها تتصدى للقوات الروسية في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الجيش تمركزت في مواقع أفضل بالمنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على «فيسبوك»، إن القوات تصدَّت للهجمات الروسية بالقرب من القرية وقتاً طويلاً اليوم.

وكتبت هيئة الأركان العامة على «فيسبوك»: «تصدت قوات الدفاع على مدى وقت طويل جداً اليوم لهجوم العدو الذي يحاول بشكل ما التقدم في منطقة بيلوهوريفكا».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش خاض أيضاً اشتباكات عنيفة في منطقة خاركيف بأوكرانيا بالقرب من فوفتشانسك وستاريتسيا وهليبوكي، حيث قالت إن القوات صدَّت هجومين مضادين.

وتوغلت القوات الروسية، هذا الشهر، في منطقة خاركيف، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنها عملية تهدف إلى إقامة منطقة عازلة لحماية المناطق الحدودية الروسية.

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