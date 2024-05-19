أوكرانيا: 492 ألفاً قتلى وجرحى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 492 ألفا و290 جنديا، بينهم 1210 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7576 دبابة، منها 16 دبابة أمس السبت، و14630 مركبة قتالية مدرعة و12687 أنظمة مدفعية و1074 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و803 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 354 طائرة، و326 مروحية، و10155 طائرة مسيرة، و2204 صواريخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17251 من المركبات وخزانات الوقود، و2077 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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