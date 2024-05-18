أمريكا: الحكم بسجن المعتدي على زوج نانسي بيلوسي 30 عاماً

المصدر: د ب أ

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بعد مرور نحو 18 شهراً على تعرض زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، لهجوم بمطرقة في منزله في سان فرانسيسكو، قضت محكمة أمريكية على الجاني بالسجن لمدة 30 عاما.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قاضياً في سان فرانسيسكو أصدر الحكم الجمعة.

وكان المدعي العام قد طلب الحكم بسجنه 40 عاماً.

وأدانت هيئة محلفين مهاجم بول بيلوسي بالفعل في نوفمبر الماضي، بمحاولة خطف مسؤول عام والاعتداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين لمسؤول عام.

وأثار الهجوم حالة من الغضب وأثار جدلا حول العنف ذو الدوافع السياسية.

وتعرض بول بيلوسي، البالغ من العمر الآن 84 عاماً ، للهجوم وأصيب بجروح خطيرة في منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في نهاية عام 2022 ، قبل أيام قليلة من انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وبعد الهجوم، اضطر بيلوسي إلى الخضوع لعملية جراحية لإصابته بكسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية بعد وقت قصير من الجريمة أن الجاني كان متأثرا بنظريات المؤامرة المختلفة والأكاذيب التي روج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر شبكة الإنترنت حول تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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