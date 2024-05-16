بريطانيا تطور سلاحاً لتفجير المسيَّرات بموجات لاسلكية

المصدر: د ب أ

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تعمل القوات المسلحة البريطانية على تطوير سلاح جديد متقدم يستخدم الموجات اللاسلكية لتفجير المسيرات على الفور.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن سلاح الطاقة الموجه للترددات اللاسلكية يطلق موجات لاسلكية لتعطيل أو إتلاف المكونات الإلكترونية للمركبات والمسيرات المستخدمة من جانب مقاتلي العدو، ما قد يتسبب في توقفها في مساراتها أو سقوطها من السماء.

ويمكن أن تستخدم عبر البر والبحر والجو، ويبلغ مداها ما يصل إلى كيلومتر، وهو قد يتم تمديده في المستقبل.

وتأتي المعلومات الخاصة بالسلاح الجديد بعدما تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.

ويمكن تركيب هذه التقنية على مجموعة مختلفة من المركبات العسكرية، وتستخدم مصدر طاقة متنقلاً لإنتاج نبضات من الطاقة اللاسلكية في شعاع يمكن أن يطلق طلقات متسلسلة في عملية استهداف واحدة أو توسيعها لتشمل سلسلة من الأهداف.

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