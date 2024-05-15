مقتل ضابط جيش و3 إرهابيين باشتباك عنيف في باكستان

المصدر: د ب أ

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أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني مقتل ضابط بالجيش برتبة ميجور وثلاثة إرهابيين خلال اشتباك عنيف في سامبازا بمنطقة زهوب في إقليم بلوشستان غربي باكستان أمس.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة القول إن القوات الأمنية كانت تجري عملية وفقاً لمعلومات استخباراتية في منطقة نائية في بلوشستان.

وجاء في بيان الإدارة أنه خلال العملية، حددت القوات بفعالية مكان الإرهابيين، ما نجم عن مقتل ثلاثة إرهابيين.

وأضاف البيان أنه تمت مصادرة أسلحة وذخيرة ومتفجرات أثناء العملية.

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