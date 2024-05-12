وفاة نائب المستشار السويسري أثناء رحلة تزلج

المصدر: د ب أ

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توفي نائب المستشار السويسري أندريه زيموناتزي، أول من أمس، عن 55 عاماً، حسبما ذكرت الحكومة السويسرية في بيان أمس.

وذكرت الحكومة أن زيموناتزي توفي «في إحدى رحلات تزلجه المحببة» في الجبال مع أسرته، وشكرته الحكومة على خدمته منذ تولي المنصب في 2009، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت المستشارية الاتحادية السويسرية، في بيان: «كان يرى التواصل الحكومي كخدمة للجمهور وللحكومة».

وأعربت عدة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية السويسرية عن حزنها وتعازيها لأسرة زيموناتزي.

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