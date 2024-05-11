125 إعصاراً تضرب 22 ولاية أمريكية منذ الاثنين

المصدر: رويترز

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ذكر تقرير إخباري أن 125 إعصارا على الأقل، ضربت 22 ولاية أمريكية منذ الاثنين الماضي، فيما استمر الطقس السيئ حتى أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، في اجتياح أجزاء من الجنوب.

وكان هناك أكثر من 1400 تقرير، منذ الاثنين الماضي، بشأن سوء الأحوال الجوية، بشكل عام ، بما في ذلك أعاصير ورياح وبرد- من السهول والغرب الأوسط إلى الجنوب الشرقي، طبقا لما ذكرته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت.

وأمس الجمعة، اجتاحت عواصف رعدية شديدة أجزاء من ولايتي "جورجيا" و"فلوريدا". وتم إصدار تحذير من هبوب إعصار، في مدينة"تالاهاسي" في مقاطعة "ليون" صباح أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتوفيت امرأة في مدينة "تالاهاسي" بعد سقوط شجرة على منزل أسرتها أمس الجمعة، طبقا لما ذكره مكتب عمدة مقاطعة ليون.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 142 ألف شخص، في ولاية "فلوريدا" مساء أمس الجمعة،

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب العواصف يوم الأربعاء الماضي.

كما لقي أربعة أشخاص على الأقل، حتفهم الشهر الماضي وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.

وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" في 26 أبريل الماضي.

كان اعصار إيان ،الذي الذي ضرب الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي ،قد قتل 100 شخص ، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير فتكا التي تضرب البر الرئيسي الأمريكى خلال عقد من الزمان.

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